رويترز عن وكالة: رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية قال لوزير الدفاع السعودي إن طهران تشك بشدة في التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار

مريض في مستشفى الجعيتاوي بحاجة لوحدتي دم من فئة O- للتبرع الرجاء التواصل على الرقم: 473892-03

مريض في مستشفى الجعيتاوي بحاجة لوحدتي دم من فئة O- للتبرع الرجاء التواصل على الرقم: 473892-03

"سانا": لا صحة لما تم تداوله من قبل عدة وسائل إعلامية عن إحباط الجيش العربي السوري والمخابرات التركية محاولة لاغتيال السيد الرئيس أحمد الشرع خلال زيارته لدرعا