هيئة البث الإسرائيليّة: يتوقع أن يطلب نتنياهو من ترامب ضمانات للحصول على ضوء أخضر لشن هجوم على إيران في المستقبل إذا لزم الامر

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