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الرئيس عون مستقبلًا وفد "التوازن الوطني": نشدد على أهمية الوحدة الوطنية ونثني على القيمة المضافة التي يشكلها كل مكون من مكونات لبنان

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2025-07-04 | 08:28
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الرئيس عون مستقبلًا وفد &quot;التوازن الوطني&quot;: نشدد على أهمية الوحدة الوطنية ونثني على القيمة المضافة التي يشكلها كل مكون من مكونات لبنان
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الرئيس عون مستقبلًا وفد "التوازن الوطني": نشدد على أهمية الوحدة الوطنية ونثني على القيمة المضافة التي يشكلها كل مكون من مكونات لبنان

 
 
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