وزير العدل لـ جدل: فوجئت بنواب "القوات" الذين صوّتوا ضد منحة للقضاة والتي هي ليست زودة بل تأمين للاستمرارية وللمعاشات

الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي إستهدف بقذيفة مدفعية فجرًا منزلًا مأهولًا يقع في محيط تلة شواط في بلدة عيتا الشعب

الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي إستهدف بقذيفة مدفعية فجرًا منزلًا مأهولًا يقع في محيط تلة شواط في بلدة عيتا الشعب

الرئيس عون وصل إلى وزارة العدل حيث التقى الوزير عادل نصّار في مكتبه في زيارة تفقدية شدّد خلالها على أهمية تحقيق العدالة في هذه المرحلة