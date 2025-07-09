النائب قاسم هاشم للـLBCI: الأمور اليوم أصبحت في مكان آخر فقد أصبحنا في واقع متغير وبلدنا يتعرض لعدوان ومن المفترض أن يكون هناك أولوية لوقفه

وزيرة التربية: كل الإجراءات لمراعاة الظروف إتخذت ومن يديرون هذا العملية هم الأساتذة

وزيرة التربية: كل الإجراءات لمراعاة الظروف إتخذت ومن يديرون هذا العملية هم الأساتذة

النائب قاسم هاشم للـLBCI: مساعدتنا تكون بدفع العدو الإسرائيلي للإلتزام ببنود وقف اطلاق النار والانسحاب من الأراضي المحتلة وإلا ما المعنى من هذا الإتفاق اذا كان سيجري على حسابنا وعلى حساب سيادتنا علما أننا التزمنا بالاتفاق