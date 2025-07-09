فوز علي مطر برئاسة إتحاد بلديات ساحل الزهراني بالتزكية وعبد المسيح الطيار نائبًا للرئيس

مراسلة الـLBCI في حيفا آمال شحادة: مسؤولان اسرائيليان يؤكدان لقاء رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي مع الرئيس السوري أحمد الشرع في أبوظبي والتوقع أن تأخير إقلاع طائرة نتنياهو ثلاث ساعات مرتبط باللقاء

مراسلة الـLBCI في حيفا آمال شحادة: مسؤولان اسرائيليان يؤكدان لقاء رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي مع الرئيس السوري أحمد الشرع في أبوظبي والتوقع أن تأخير إقلاع طائرة نتنياهو ثلاث ساعات مرتبط باللقاء

الرئيس عون وصل إلى القصر الرئاسي القبرصي حيث استقبله الرئيس القبرصي وجرى عرض لحرس الشرف ثم وضع إكليلًا من الزهر على نصب الرئيس مكاريوس