مراسلة الـLBCI من حيفا آمال شحادة: انتحار جنديّ إسرائيليّ من لواء غولاني خلال التحقيق معه في سجن سدي تيمان في قضية لا علاقة له فيها وقد استدعي للتحقيق معه بعد خروجه لفرصة من القتال في غزة

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