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شيخ عقل الطائفة الدرزية في سوريا الشيخ حمود الحناوي للـLBCI: اجتمعنا مشايخ وزعماء ومثقفين وقادة فصائل واتفقنا على المطالبة بوقف النار وإجراء مفاوضات مع الدولة لتحسين أوضاع أهالي السويداء كمواطنين سوريين

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2025-07-14 | 07:53
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شيخ عقل الطائفة الدرزية في سوريا الشيخ حمود الحناوي للـLBCI: اجتمعنا مشايخ وزعماء ومثقفين وقادة فصائل واتفقنا على المطالبة بوقف النار وإجراء مفاوضات مع الدولة لتحسين أوضاع أهالي السويداء كمواطنين سوريين
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شيخ عقل الطائفة الدرزية في سوريا الشيخ حمود الحناوي للـLBCI: اجتمعنا مشايخ وزعماء ومثقفين وقادة فصائل واتفقنا على المطالبة بوقف النار وإجراء مفاوضات مع الدولة لتحسين أوضاع أهالي السويداء كمواطنين سوريين

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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