شيخ عقل الطائفة الدرزية في سوريا الشيخ حمود الحناوي للـLBCI: اجتمعنا مشايخ وزعماء ومثقفين وقادة فصائل واتفقنا على المطالبة بوقف النار وإجراء مفاوضات مع الدولة لتحسين أوضاع أهالي السويداء كمواطنين سوريين

بعد صراع مع المرض... وفاة مقدم البرامج والمنتج الفرنسي الشهير تييري أرديسون عن 76 عاما

بعد صراع مع المرض... وفاة مقدم البرامج والمنتج الفرنسي الشهير تييري أرديسون عن 76 عاما

شيخ عقل الطائفة الدرزية في سوريا الشيخ حمود الحناوي للـLBCI: هناك مصيدة على طريق دمشق - السويداء وعمليات القتل والخطف تكررت مئات المرات وقد سقط عدد من القتلى في حوادث سابقة