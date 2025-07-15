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o
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o
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معاريف: الجيش الإسرائيلي أصبح غارقا في وحل غزة وقيادته تخشى عرض الحقائق على المستوى السياسي
آخر الأخبار
2025-07-14 | 23:40
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معاريف: الجيش الإسرائيلي أصبح غارقا في وحل غزة وقيادته تخشى عرض الحقائق على المستوى السياسي
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