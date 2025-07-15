الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يهاجم أهدافا لحزب الله في سهل البقاع

قائد الأمن الداخلي في محافظة درعا: وحدات من قوى الأمن الداخلي في درعا بدأت التحرك تجاه السويداء

قائد الأمن الداخلي في محافظة درعا: وحدات من قوى الأمن الداخلي في درعا بدأت التحرك تجاه السويداء

السفارة الأميركية في إسرائيل: يمكن أن تؤدي التوترات إلى إلغاء أو تقليص رحلات شركات الطيران من وإلى إسرائيل