النائب جورج عدوان: أذكّر أنه في جلسة إعطاء الثقة للحكومة قلتُ لدولتكم إنه إذا في الاجتماع الحكومي الأول لم تُوضع رزنامة زمنية لفرض سلطة الدولة ولمّ السلاح فعَبثًا نحاول أن نتحدث عن إصلاح وعلاقات دولية ومضت الشهور ولم يتغيّر شيء

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جورج عدوان من مجلس النواب: الحكومة تلكأت حتى اليوم بارسال مشروع التوازن المالي فمن دونه لا يمكن ان نقوم بالإصلاحات ولا نستطيع أن نعيد أموال المودعين وآلية التعيينات بقيت حبرا على ورق لأن التعيينات تتم خارج الحكومة