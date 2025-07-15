غارات إسرائيلية على مدينة السويداء السورية

سليم عون من مجلس النواب: المماطلة لم تعد تقنع أحدا ونحن أمام مسؤولية وطنية وأخلاقية تجاه المودعين والمحاسبة يجب أن تبدأ والتدقيق الجنائي يجب أن يستكمل وردّ الودائع يجب أن يكون أولوية فعلية فكفى انتظارا وكفى استهتارا

سليم عون من مجلس النواب: المماطلة لم تعد تقنع أحدا ونحن أمام مسؤولية وطنية وأخلاقية تجاه المودعين والمحاسبة يجب أن تبدأ والتدقيق الجنائي يجب أن يستكمل وردّ الودائع يجب أن يكون أولوية فعلية فكفى انتظارا وكفى استهتارا

سليم عون من مجلس النواب: حكومة الاصلاح والانقاذ وعدتنا في بيانها الوزاري بأن الودائع ستكون أولوية من أولوياتها ولكن كيف يحكى عن الحفاظ على حقوقهم في ظل غياب هذه الأموال؟ والحكومة لم تبدأ حتى اللحظة بوضع خطة لاعادة تكوين هذه الأموال