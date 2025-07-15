سليم عون من مجلس النواب: المماطلة لم تعد تقنع أحدا ونحن أمام مسؤولية وطنية وأخلاقية تجاه المودعين والمحاسبة يجب أن تبدأ والتدقيق الجنائي يجب أن يستكمل وردّ الودائع يجب أن يكون أولوية فعلية فكفى انتظارا وكفى استهتارا

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النائب عبد الرحمن البزري: من اهداف الحكومة الالتزام بالدفاع عن لبنان ووحدة الشعب ونحن نعيش اليوم انقاسمًا في ظل عدوان اسرائيلي وفي ظل احتلال على مرأى من المجتمع الدولي