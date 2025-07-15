البستاني: سندخل بموازنة الـ26 فماذا تنتظر الحكومة لتوحيد سعر الصرف؟

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فريد البستاني من مجلس النواب: نحن في لجنة الاقتصاد نقوم بدورنا الرقابي وفتحنا ملفات فساد في وزارات عدة وقدمنا الاخبارات وكانت النتيجة مشرفة واليوم لدينا موضوع النافعة