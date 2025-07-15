جنبلاط: إسرائيل تريد تشويه التاريخ العربي المشرقي لدروز سوريا

رأى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في حديث للتلفزيون العربي، أن التدخل الاسرائيلي ورط البعض من أهالي السويداء ظناً بأن إسرائيل ستحميهم، مشددا على أن "إسرائيل لا تحمي أحد وهي تريد تشويه التاريخ العربي المشرقي لدروز سوريا".