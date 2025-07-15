النائب أسعد درغام: في شأن موضوع حماية الحدود إنّ الدفاع عن لبنان لا يكون في خطابات إعلامية بل بالتشدد في ملف النزوح السوريّ ووقف التهريب عبر المعابر غير الشرعية

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