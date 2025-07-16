النائب شربل مسعد: التعليم يتدهور والمدرسة الرسمية تنهار وما زلنا ندور في حلقة مفرغة في مسألة أموال المودعين

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نعمة افرام: موضوع السلاح لم يعد موضوعا تقنيا بل أصبح موضوعا له علاقة بمصداقية كيان لبنان وأريد أن أذكر الجميع بأن السلاح لا يُطلب تسليمه الى العدو بل الى أن يكون بيد الجيش اللبناني ونحن يجب أن نطالب بألا يُدّمر هذا السلاح بل يجب أن يكون بيد الجيش