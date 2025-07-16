باسيل من مجلس النواب: نحنا وجهنا 10 أسئلة الى الحكومة ولم نحصل على أجوبة عليها وسننتظر 15 يوما ليصبح هناك أجوبة ولكن "لو صار في أجوبة أو ما صار في أجوبة" يجب عقد جلسة لعرض الأسئلة مع الأجوبة

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