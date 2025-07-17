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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الضبية باتجاه نهر الكلب وصولًا إلى جونية - مفرق غزير
آخر الأخبار
2025-07-17 | 10:05
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الضبية باتجاه نهر الكلب وصولًا إلى جونية - مفرق غزير
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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