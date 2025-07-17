الجيش الإسرائيلي: قضينا على المدعو حسن أحمد صبرا الذي عمل قائدًا في القوة البحرية التابعة لقوة الرضوان في حزب الله وذلك في غارة على منطقة الكفور جنوبي لبنان

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