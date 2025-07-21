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سانا عن قائد الأمن الداخلي بالسويداء: ملتزمون بتأمين خروج الراغبين في المغادرة وسنوفر إمكانية الدخول للراغبين

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2025-07-21 | 01:07
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سانا عن قائد الأمن الداخلي بالسويداء: ملتزمون بتأمين خروج الراغبين في المغادرة وسنوفر إمكانية الدخول للراغبين
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سانا عن قائد الأمن الداخلي بالسويداء: ملتزمون بتأمين خروج الراغبين في المغادرة وسنوفر إمكانية الدخول للراغبين

 
 
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