الرئيس عون عرض مع المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندوس المهام التي تقوم بها المديرية ولاسيّما في مجال مكافحة الفساد

الوكالة الوطنية: الجيش الاسرائيلي نفذ تفجيرا عند أطراف بلدة عيتا الشعب لم تتضح طبيعته بعد

الوكالة الوطنية: الجيش الاسرائيلي نفذ تفجيرا عند أطراف بلدة عيتا الشعب لم تتضح طبيعته بعد

نتنياهو: ليست هناك فرصة للسلام مع النظام الحالي في إيران لكن مع الشعب وهم يريدون الإطاحة بالنظام