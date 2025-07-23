حسن فضل الله من مجلس النواب: سبق وتقدمت بمجموعة اقتراحات قوانين لإلغاء المجلس الأعلى في القضايا المرتبطة بمحاكمة الوزراء أو الرؤساء في أي قضايا من قضايا الفساد ولكن للأسف هذه القوانين لم تمر في مجلس النواب

جبران باسيل: تقدمت بدعوى في شأن ملف الاتصالات وهناك أكثر من مليار دولار موثّقة نموذج صارخ لنهب المال العام

جبران باسيل: تقدمت بدعوى في شأن ملف الاتصالات وهناك أكثر من مليار دولار موثّقة نموذج صارخ لنهب المال العام

قبلان قبلان من مجلس النواب: المحاسبة يجب أن تكون في المجلس الأعلى وليس في القضاء العادي