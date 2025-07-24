النائب جيمي جبّور للـLBCI: الحكومة غير مُستعدة لطرح أي شيء في ما يخص قانون الانتخابات النيابية ومجلس النواب سيد نفسه وعلى اللجان الفرعية ان تُكمل دراسة ما طُرح

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