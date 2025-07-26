احصاءات غرفة التحكم المروري: ٧ جرحى في ٦ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

التحكم المروري: حركة المرور طبيعية على كل الطرقات والتقاطعات وعلى مداخل العاصمة بيروت

التحكم المروري: حركة المرور طبيعية على كل الطرقات والتقاطعات وعلى مداخل العاصمة بيروت

وول ستريت جورنال عن مسؤول أميركي: ترامب يتحدث مع نتنياهو لدى أي مشكل كقصف كنيسة بغزة وحثه على إصدار بيان توضيحي