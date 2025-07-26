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الدفاع المدني في غزة: انتشال 12 شهيدا من طالبي المساعدات في محيط محور موراغ جنوبي مدينة خان يونس
آخر الأخبار
2025-07-26 | 03:37
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الدفاع المدني في غزة: انتشال 12 شهيدا من طالبي المساعدات في محيط محور موراغ جنوبي مدينة خان يونس
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