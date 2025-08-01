الرئيس عون إطلع من وزير العمل محمد حيدر على أوضاع الوزارة والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وجرى التأكيد على ضرورة تعيين مجلس إدارة جديد

التحكم المروري: التصادم بين شاحنة و٣ سيارات على طريق ضهر الوحش باتجاه بيروت نتج عنه قتيل و٧ جرحى وحركة المرور كثيفة في المحلة

التحكم المروري: التصادم بين شاحنة و٣ سيارات على طريق ضهر الوحش باتجاه بيروت نتج عنه قتيل و٧ جرحى وحركة المرور كثيفة في المحلة

الوكالة الوطنية للإعلام: حادث سير على طريق الصرفند أسفر عن جرح شخصين وقد عملت فرق الإسعاف على نقلهما إلى أحد مستشفيات المنطقة