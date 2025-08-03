الكاتب الاسرائيلي ديفيد غروسمان حول غزة: قلبي ينكسر لكن لا بد من القول انها ابادة جماعية

مصادر “الأنباء الكويتية": حصر السلاح في يد السلطة القوية يمكّنها من فرض الانسحاب الإسرائيليّ الكامل

مصادر “الأنباء الكويتية": حصر السلاح في يد السلطة القوية يمكّنها من فرض الانسحاب الإسرائيليّ الكامل

هاكابي: لا توجد دولة بما في ذلك أميركا تتخذ الخطوات التي تتخذها إسرائيل لمحاولة تقليص عدد الضحايا المدنيين