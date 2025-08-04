ساعر: ثمة جهود أميركية لوضع تصور لليوم التالي للحرب في غزة ونبحث الأمر مع واشنطن

الكرملين: زيارة المبعوث الأميركي الخاص هذا الأسبوع إلى روسيا ستكون "مهمة ومفيدة"

الكرملين: زيارة المبعوث الأميركي الخاص هذا الأسبوع إلى روسيا ستكون "مهمة ومفيدة"

ساعر: على الدول التي اتخذت خطوات ضد إسرائيل أن تدرك عواقب أعمالها التي من شأنها إطالة الحرب