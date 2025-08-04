نتنياهو: سأعقد هذا الأسبوع جلسة للمجلس الأمني المصغر لتوجيه الجيش لتحقيق أهداف الحرب ويجب أن نواصل القتال

سامي الجميّل في ذكرى 4 آب: جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء تاريخية والمطلوب اتخاذ فيها قرار بحصر السلاح من أجل بناء دولة وليس إرضاءً للخارج

سامي الجميّل في ذكرى 4 آب: جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء تاريخية والمطلوب اتخاذ فيها قرار بحصر السلاح من أجل بناء دولة وليس إرضاءً للخارج

سامي الجميّل في ذكرى 4 آب: الفريق الذي يعترض اليوم على تسليم السلاح فقرار التسليم لحمايته هو