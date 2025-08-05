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البقاع
27
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
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o
كسروان
30
o
متن
30
o
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الوكالة الوطنية للإعلام: حريق إندلع بين بلدتي حومين التحتا وعزة وقد إلتهم مساحات كبيرة من الأشجار البرية والأعشاب والدفاع المدني يعمل على إطفائه
آخر الأخبار
2025-08-05 | 09:45
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الوكالة الوطنية للإعلام: حريق إندلع بين بلدتي حومين التحتا وعزة وقد إلتهم مساحات كبيرة من الأشجار البرية والأعشاب والدفاع المدني يعمل على إطفائه
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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