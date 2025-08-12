سانا عن وزارة الدفاع السورية: مقتل جندي في اشتباكات مع مجموعة من قوات سوريا الديمقراطية

قُتل جندي سوريّ في اشتباكات بين القوات الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد في حلب، وفق ما أعلنت الوكالة العربية السورية الأنباء.



ونقلت الوكالة عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع التوضيح التالي: "قامت مجموعتان تابعتان لقوات قسد، حوالى الساعة 02:35 صباحًا، بالتسلل نحو نقاط انتشار الجيش العربيّ السوريّ في منطقة تل ماعز شرق حلب، واندلعت إثر هذه الخطوة التصعيدية اشتباكات عنيفة في المنطقة، أسفرت عن استشهاد أحد جنود الجيش".