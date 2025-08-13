أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
32
o
الجنوب
33
o
الشمال
35
o
جبل لبنان
34
o
كسروان
35
o
متن
35
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
31
o
البقاع
32
o
الجنوب
33
o
الشمال
35
o
جبل لبنان
34
o
كسروان
35
o
متن
35
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الرئيس سلام يترأس في هذه الأثناء جلسة لمجلس الوزراء
آخر الأخبار
2025-08-13 | 04:54
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الرئيس سلام يترأس في هذه الأثناء جلسة لمجلس الوزراء
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
يترأس
الأثناء
لمجلس
الوزراء
التالي
زيلينسكي إلى حلفائه: لمواجهة أيّ خداع من روسيا وللضغط عليها لإنهاء الحرب
الجيش الإسرائيليّ: رئيس الأركان صدق على الأفكار الرئيسية في شأن احتلال مدينة غزة
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:41
ترامب يهدد روسيا بـ"عواقب وخيمة جدا" إذا لم تنه الحرب في أوكرانيا
أخبار دولية
13:41
ترامب يهدد روسيا بـ"عواقب وخيمة جدا" إذا لم تنه الحرب في أوكرانيا
0
أمن وقضاء
13:34
العثور على جثة إمرأة داخل منزل في منطقة الفوار - صيدا
أمن وقضاء
13:34
العثور على جثة إمرأة داخل منزل في منطقة الفوار - صيدا
0
أخبار دولية
13:30
قادة "تحالف الراغبين" يحددون موقفهم من مسار وقف إطلاق النار بأوكرانيا
أخبار دولية
13:30
قادة "تحالف الراغبين" يحددون موقفهم من مسار وقف إطلاق النار بأوكرانيا
0
أمن وقضاء
13:20
"لا صحة لوجود عصابات خطف"... بيان توضيحي لقوى الأمن
أمن وقضاء
13:20
"لا صحة لوجود عصابات خطف"... بيان توضيحي لقوى الأمن
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
13:15
خلال عاصفة استوائية... صاعقة تتسبب بحريق ضخم في ولاية كارولينا الجنوبية وفيديو يوثّق اللحظة المرعبة
منوعات
13:15
خلال عاصفة استوائية... صاعقة تتسبب بحريق ضخم في ولاية كارولينا الجنوبية وفيديو يوثّق اللحظة المرعبة
0
آخر الأخبار
13:07
إصابات جراء استهداف الطيران الاسرائيلي لسيارة على طريق عام حاريص – حداثا قضاء بنت جبيل
آخر الأخبار
13:07
إصابات جراء استهداف الطيران الاسرائيلي لسيارة على طريق عام حاريص – حداثا قضاء بنت جبيل
0
فنّ
12:00
بمنشور جديد وغريب... جاستن بيبر يثير قلق الجمهور مجدداً
فنّ
12:00
بمنشور جديد وغريب... جاستن بيبر يثير قلق الجمهور مجدداً
0
آخر الأخبار
11:49
الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران المسير الإسرائيلي يحلق على علو منخفض في أجواء مدينة صور وقرى القضاء وبلداته
آخر الأخبار
11:49
الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران المسير الإسرائيلي يحلق على علو منخفض في أجواء مدينة صور وقرى القضاء وبلداته
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
08:30
جيسي عبدو تستمتع بعطلتها الصيفية في مدينة كان بأجواء مميزة (صور)
فنّ
08:30
جيسي عبدو تستمتع بعطلتها الصيفية في مدينة كان بأجواء مميزة (صور)
0
آخر الأخبار
2025-04-05
الرئيس الإيراني: سلوك الولايات المتحدة تجاه إيران يتناقض مع طلبها التفاوض
آخر الأخبار
2025-04-05
الرئيس الإيراني: سلوك الولايات المتحدة تجاه إيران يتناقض مع طلبها التفاوض
0
اسرار
2025-08-11
أسرار الصحف 12-8-2025
اسرار
2025-08-11
أسرار الصحف 12-8-2025
0
آخر الأخبار
2025-07-17
الرئاسة السورية: ندعو كل الأطراف للتهدئة وفسح المجال للدولة لبسط سيادتها وتطبيق القانون ومحاسبة المتورطين
آخر الأخبار
2025-07-17
الرئاسة السورية: ندعو كل الأطراف للتهدئة وفسح المجال للدولة لبسط سيادتها وتطبيق القانون ومحاسبة المتورطين
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
13:03
اليكم مقررات مجلس الوزراء...
أخبار لبنان
13:03
اليكم مقررات مجلس الوزراء...
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدمة النشرة المسائية 13-8-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدمة النشرة المسائية 13-8-2025
0
أخبار لبنان
07:51
جولة للاريجاني على المسؤولين اللبنانيين
أخبار لبنان
07:51
جولة للاريجاني على المسؤولين اللبنانيين
0
أخبار لبنان
07:11
لاريجاني: لم نأت بأي ورقة إليكم كما فعل الأميركيون وننصحكم بالمحافظة على المقاومة
أخبار لبنان
07:11
لاريجاني: لم نأت بأي ورقة إليكم كما فعل الأميركيون وننصحكم بالمحافظة على المقاومة
0
أخبار دولية
05:53
وزير الخارجية التركيّ: على مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية التوقف عن المماطلة
أخبار دولية
05:53
وزير الخارجية التركيّ: على مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية التوقف عن المماطلة
0
حال الطقس
03:31
كتل حارة شديدة الفعالية تؤثر على لبنان وتضعف الجمعة
حال الطقس
03:31
كتل حارة شديدة الفعالية تؤثر على لبنان وتضعف الجمعة
0
تقارير نشرة الاخبار
16:19
لبنان يتأهل إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا لكرة السلة... واحتفالات بالفوز
تقارير نشرة الاخبار
16:19
لبنان يتأهل إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا لكرة السلة... واحتفالات بالفوز
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
عقبات تواجه قرار احتلال غزة
تقارير نشرة الاخبار
14:02
عقبات تواجه قرار احتلال غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-12
اجتماع أردني-سوري-أميركي لبحث الملف السوري
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-12
اجتماع أردني-سوري-أميركي لبحث الملف السوري
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
07:29
بيان لهيئة إدارة السير بشأن تسليم رخص السير
خبر عاجل
07:29
بيان لهيئة إدارة السير بشأن تسليم رخص السير
2
أخبار لبنان
08:20
بيان لوزارة الصحة بشأن لدغات الأفاعي... وهذا ما جاء فيه
أخبار لبنان
08:20
بيان لوزارة الصحة بشأن لدغات الأفاعي... وهذا ما جاء فيه
3
أخبار لبنان
14:20
عملية إنقاذ معقّدة للدفاع المدني... انتشال جثة وانقاذ جريح بعد تدهور صهريج للمحروقات في وادي كفردبيان
أخبار لبنان
14:20
عملية إنقاذ معقّدة للدفاع المدني... انتشال جثة وانقاذ جريح بعد تدهور صهريج للمحروقات في وادي كفردبيان
4
أخبار لبنان
01:13
وصول لاريجاني إلى مطار بيروت
أخبار لبنان
01:13
وصول لاريجاني إلى مطار بيروت
5
حال الطقس
03:31
كتل حارة شديدة الفعالية تؤثر على لبنان وتضعف الجمعة
حال الطقس
03:31
كتل حارة شديدة الفعالية تؤثر على لبنان وتضعف الجمعة
6
اسرار
23:46
أسرار الصحف المحلية 13-8-2025
اسرار
23:46
أسرار الصحف المحلية 13-8-2025
7
أمن وقضاء
11:58
كمين محكم لشعبة المعلومات أدى إلى توقيف منفّذ عمليات سلب بقوة السلاح استهدفت مطاعم
أمن وقضاء
11:58
كمين محكم لشعبة المعلومات أدى إلى توقيف منفّذ عمليات سلب بقوة السلاح استهدفت مطاعم
8
تقارير نشرة الاخبار
16:19
لبنان يتأهل إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا لكرة السلة... واحتفالات بالفوز
تقارير نشرة الاخبار
16:19
لبنان يتأهل إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا لكرة السلة... واحتفالات بالفوز
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More