الجيش الإسرائيليّ: رئيس الأركان صدق على الأفكار الرئيسية في شأن احتلال مدينة غزة

وافق رئيس هيئة الأركان العامة إيال زامير على "الخطوط العريضة" لخطة هجوم على قطاع غزة، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيليّ.



وتقول إسرائيل إنّها ستشن هجومًا جديدًا وتسيطر على مدينة غزة، التي سيطرت عليها بعد وقت قصير من اندلاع الحرب في تشرين الأول 2023 ثم انسحبت منها.