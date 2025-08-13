زيلينسكي إلى حلفائه: لمواجهة أيّ خداع من روسيا وللضغط عليها لإنهاء الحرب

دعا الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي حلفاءه إلى مواجهة أي "خداع" من روسيا والضغط عليها لإنهاء الحرب، وذلك قبيل محادثات عبر الانترنت في برلين مع قادة دول الاتحاد الأوروبي والرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وقال زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعيّ: "يجب الضغط على روسيا من أجل سلام عادل. علينا التعلم من تجربة أوكرانيا وشركائنا لمنع أي خداع من روسيا. لا يوجد راهنا أي مؤشرات على أن الروس مستعدون لإنهاء الحرب".