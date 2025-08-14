أخبار
مسؤولان إسرائيليان: رئيس الموساد يزور قطر لإحياء محادثات السلام في غزة
آخر الأخبار
2025-08-14 | 07:26
مسؤولان إسرائيليان: رئيس الموساد يزور قطر لإحياء محادثات السلام في غزة
آخر الأخبار
إسرائيليان:
الموساد
لإحياء
محادثات
السلام
"أصبحت خالية من السياح"... طحالب خضراء تغزو بحيرة ضخمة في السلفادور
ارتفاع في معدّل تغيير جنسها... هذا ما لاحظه علماء أستراليون لدى بعض الطيور
آخر الأخبار
أخبار دولية
09:21
باكستان تنشئ "وحدة صاروخية" جديدة بعد المواجهة الأخيرة مع الهند
أخبار دولية
09:20
مسؤولان إسرائيليان: رئيس الموساد يزور قطر لإحياء محادثات غزة
أخبار دولية
09:16
سموتريتش يعلن بدء مشروع استيطاني في "إي1" يقسم الضفة ويفصلها عن القدس ويقضي على فكرة الدولة الفلسطينية
أخبار دولية
09:16
موسكو وكييف تتبادلان 84 أسير حرب من كل طرف
أخبار دولية
09:21
باكستان تنشئ "وحدة صاروخية" جديدة بعد المواجهة الأخيرة مع الهند
أخبار دولية
09:16
موسكو وكييف تتبادلان 84 أسير حرب من كل طرف
منوعات
09:15
ساندويش قلب حياتها... ما حصل مع هذه الشابة مخيف: ذهبت لتناول العشاء مع صديقاتها ثم حلّت الكارثة!
أخبار دولية
08:57
بوتين: الإدارة الأميركية تبذل "جهودًا صادقة" لحل النزاع في أوكرانيا
فنّ
2025-08-12
النجمة العالمية مادونا تدعو البابا ليو إلى زيارة قطاع غزة "قبل فوات الأوان"
أخبار دولية
2025-07-27
عراقجي: تشكيل كونسورتيوم لم يكن مناسبًا لإيران
أخبار لبنان
13:03
اليكم مقررات مجلس الوزراء...
أخبار لبنان
07:16
مرقص بحث ووفد "الجماعة الاسلامية" شؤوناً اعلامية ووطنية
رياضة
08:00
اليوم لبنان يُواجه نيوزيلاندا في كرة السلّة...
أخبار لبنان
07:53
بعد قرار شعيتو... زياد بارود للـLBCI: انطلق من شبهة جرمية ما
أخبار لبنان
06:29
معوض يؤكد دعم مشروع إعادة بناء الدولة ويدعو للالتفاف حول رئيس الجمهورية والحكومة
أخبار لبنان
06:28
اعتصام احتجاجي لأهالي شهداء وضحايا تفجير التليل للمطالبة بالعدالة
أخبار لبنان
04:47
السنيورة: ندعم الرئيس سلام في حصرية السلاح بيد الدولة
تقارير نشرة الاخبار
14:22
لاريجاني في بيروت: جرعة دعم إيرانية لحزب الله وخطوط حمر لبنانية لإيران
تقارير نشرة الاخبار
13:58
بهاء الحريري يواصل لقاءاته مع مختلف المرجعيات الروحية والسياسية والثقافية
تقارير نشرة الاخبار
13:56
لاريجاني استكمل لقاءاته في بيروت... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:54
في الطقس الحار... مرضى الجهاز التنفسي بحاجة الى اتخاذ احتياطات إضافية
أمن وقضاء
13:20
"لا صحة لوجود عصابات خطف"... بيان توضيحي لقوى الأمن
خبر عاجل
13:08
وزير المالية ياسين جابر للـLBCI: الحكومة أقرت بناء على اقتراحي مشروع قانون فتح اعتماد بموازنة 2025 للمباشرة بدفع ١٢ مليون ليرة شهريا لجميع متقاعدي القطاع العام وحولّته الى مجلس النواب
أمن وقضاء
11:58
كمين محكم لشعبة المعلومات أدى إلى توقيف منفّذ عمليات سلب بقوة السلاح استهدفت مطاعم
أخبار لبنان
12:27
سلام إستقبل لاريجاني: تصريحات المسؤولين الإيرانيين مرفوضة... وقرارات الحكومة لا يُسمح بأن تكون موضع نقاش في أي دولة أخرى
حال الطقس
03:49
الكتل الحارة تنحسر السبت... هذه تفاصيل الطقس
أخبار لبنان
05:18
شعيتو يُلاحق التحويلات الماليّة والقرار يستند لقانون العقوبات..
أخبار لبنان
11:32
مهلة 45 يوماً لأصحاب المولدات لتسوية أوضاعهم والتقيد بالتسعيرة الرسمية
أمن وقضاء
13:34
العثور على جثة إمرأة داخل منزل في منطقة الفوار - صيدا
