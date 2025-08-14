"أصبحت خالية من السياح"... طحالب خضراء تغزو بحيرة ضخمة في السلفادور

طال التلوث مياه بحيرة سوشيتلان في السلفادور خصوصا مع انتشار الطحالب الخضراء، ما أعاق أنشطة الصيد والسياحة.



وقد أُعلنت هذه البحيرة الواقعة على بُعد 45 كيلومترا شمال شرق سان سلفادور، أرضا رطبة ذات أهمية دولية عام 2005 بموجب اتفاقية رامسار.



وأصبحت حاليا قوارب الصيد راسية فيها، وباتت المطاعم والأنشطة الأخرى خالية من السياح.



وأوضح الصياد فيليسيتو مونروي لوكالة فرانس برس أنّ "الطحالب انتشرت في كل أنحاء البحيرة"، مضيفا "لم نتمكن من الإبحار أو الصيد لعشرة أيام".



وقال جوني أنزورا الذي يعمل نادلا في أحد المطاعم "يأتي الناس، يتأمّلون، ثم يغادرون فورا".



وأوضحت عالمة الأحياء والباحثة سيديا كورتيس لوكالة فرانس برس أن الأنهر والجداول التي تغذي بحيرة سوشيتلان تحمل كمية من "المعادن الثقيلة، والألمنيوم، والزرنيخ، والرصاص (...) إلى مياهها، ما يشبه إضافة سماد إلى الماء، إذ تتغذى عليها الطحالب وتنمو بشكل متسارع".



وتعمل خمسة زوارق تجريف على إزالة الطحالب الطافية على سطح البحيرة، ولم يتم تنظيف سوى 6,3 هكتارات من البحيرة وأُزيل نحو 1270 طنا من الطحالب الخضراء.



