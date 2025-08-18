الرئيس عون أمام رهبانية الراهبات اللبنانيات المارونيات: لا خوف على هذا الوطن طالما فيه أمثالكن وفيه قديسون كثر ونحن سنتمكن من التغلب على الأزمات وهذا الأمر من تاريخ أجدادنا الذين طوعوا الصخر إلى اليوم

