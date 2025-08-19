أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
23
o
الجنوب
25
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
29
o
متن
29
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
27
o
البقاع
23
o
الجنوب
25
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
29
o
متن
29
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
متحدث باسم الخارجية الإسرائيلية: المرحلة الأخيرة من الحرب بدأت والرهائن لن يعودوا إلا بعد مواجهة حماس وتدميرها
آخر الأخبار
2025-08-19 | 13:16
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
متحدث باسم الخارجية الإسرائيلية: المرحلة الأخيرة من الحرب بدأت والرهائن لن يعودوا إلا بعد مواجهة حماس وتدميرها
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الخارجية
الإسرائيلية:
المرحلة
الأخيرة
الحرب
والرهائن
يعودوا
مواجهة
وتدميرها
التالي
إحصاءات غرفة التحكم: ١١ جريحًا في ٩ حوادث خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
ماكرون: محادثاتنا في البيت الأبيض لم تتطرق إلى تنازل أوكرانيا عن أراض
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:33
براك وأورتاغوس إلتقيا وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي بباريس... والاجتماع تناول القضايا العالقة بين لبنان وإسرائيل
أخبار لبنان
16:33
براك وأورتاغوس إلتقيا وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي بباريس... والاجتماع تناول القضايا العالقة بين لبنان وإسرائيل
0
أخبار دولية
16:27
في المكسيك... العثور على 6 رؤوس بشرية مقطوعة على جانب طريق
أخبار دولية
16:27
في المكسيك... العثور على 6 رؤوس بشرية مقطوعة على جانب طريق
0
أخبار دولية
16:22
قتيل في انفجار ذخيرة من مخلفات الحرب الإسرائيلية على إيران
أخبار دولية
16:22
قتيل في انفجار ذخيرة من مخلفات الحرب الإسرائيلية على إيران
0
أخبار لبنان
16:14
وزير الزراعة: التحدّيات المناخية تُجبرنا على التعديل في الرزنامة الزراعية
أخبار لبنان
16:14
وزير الزراعة: التحدّيات المناخية تُجبرنا على التعديل في الرزنامة الزراعية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
15:25
"أفظع قصة على الإطلاق"... اقتحم حانة وخطط لتعذيب ضحاياه بأبشع الطرق وهذا كان مصيره!
منوعات
15:25
"أفظع قصة على الإطلاق"... اقتحم حانة وخطط لتعذيب ضحاياه بأبشع الطرق وهذا كان مصيره!
0
آخر الأخبار
15:09
سانا: الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل وفداً من مجموعة CMA CGM برئاسة رئيس مجلس إدارتها رودولف جاك سعادة
آخر الأخبار
15:09
سانا: الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل وفداً من مجموعة CMA CGM برئاسة رئيس مجلس إدارتها رودولف جاك سعادة
0
صحة وتغذية
14:20
لون أسنانكم قد يشير إلى إصابتكم بمشاكل صحية خطيرة... هذا ما كشفه أحد الخبراء!
صحة وتغذية
14:20
لون أسنانكم قد يشير إلى إصابتكم بمشاكل صحية خطيرة... هذا ما كشفه أحد الخبراء!
0
آخر الأخبار
13:47
البيت الأبيض: أميركا تواصل مناقشة مقترح وقف إطلاق النار في غزة الذي قبلته حماس
آخر الأخبار
13:47
البيت الأبيض: أميركا تواصل مناقشة مقترح وقف إطلاق النار في غزة الذي قبلته حماس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
13:47
البيت الأبيض: أميركا تواصل مناقشة مقترح وقف إطلاق النار في غزة الذي قبلته حماس
آخر الأخبار
13:47
البيت الأبيض: أميركا تواصل مناقشة مقترح وقف إطلاق النار في غزة الذي قبلته حماس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هكذا تحول شرفتك إلى مصدر طاقة
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هكذا تحول شرفتك إلى مصدر طاقة
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:42
مقدمة النشرة المسائية 19-08-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:42
مقدمة النشرة المسائية 19-08-2025
0
أخبار دولية
15:04
العراق يوقع اتفاقا مع شيفرون الأميركية بشأن مشاريع لاستكشاف النفط
أخبار دولية
15:04
العراق يوقع اتفاقا مع شيفرون الأميركية بشأن مشاريع لاستكشاف النفط
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:14
وزير الزراعة: التحدّيات المناخية تُجبرنا على التعديل في الرزنامة الزراعية
أخبار لبنان
16:14
وزير الزراعة: التحدّيات المناخية تُجبرنا على التعديل في الرزنامة الزراعية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هكذا تحول شرفتك إلى مصدر طاقة
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هكذا تحول شرفتك إلى مصدر طاقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
حريق وغريق وجفاف... هذه هي حال دول عدة في العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:42
حريق وغريق وجفاف... هذه هي حال دول عدة في العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
"بابا ترامب وقادة الإتحاد الأوروبي"
تقارير نشرة الاخبار
13:39
"بابا ترامب وقادة الإتحاد الأوروبي"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
إن لم تجد شريك حياتك بعد... فهذا التقرير خصص من أجلك
تقارير نشرة الاخبار
13:36
إن لم تجد شريك حياتك بعد... فهذا التقرير خصص من أجلك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
المتحف الوطني يفتقر إلى أبسط المقومات…
تقارير نشرة الاخبار
13:25
المتحف الوطني يفتقر إلى أبسط المقومات…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
فساد النافعة مجددا... والموقوفون من قوى الأمن!
تقارير نشرة الاخبار
13:22
فساد النافعة مجددا... والموقوفون من قوى الأمن!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
معاملات إلكترونية بدل الطوابير: الرقمنة تغير مشهد الإستيراد
تقارير نشرة الاخبار
13:18
معاملات إلكترونية بدل الطوابير: الرقمنة تغير مشهد الإستيراد
0
أخبار دولية
13:18
"كانت متجهة إلى لبنان"... ضبط شاحنة محملة بصواريخ غراد في حمص
أخبار دولية
13:18
"كانت متجهة إلى لبنان"... ضبط شاحنة محملة بصواريخ غراد في حمص
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
10:48
وزيرة التربية ترأست إجتماعا إداريا: اعتماد 4 أيام تدريس أسبوعيا
أخبار لبنان
10:48
وزيرة التربية ترأست إجتماعا إداريا: اعتماد 4 أيام تدريس أسبوعيا
2
أخبار لبنان
05:12
وزارة الداخلية تُحدّد توقيت سير الشاحنات في محافظات بيروت جبل لبنان والبقاع
أخبار لبنان
05:12
وزارة الداخلية تُحدّد توقيت سير الشاحنات في محافظات بيروت جبل لبنان والبقاع
3
اقتصاد
02:08
إليكم جدول أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:08
إليكم جدول أسعار المحروقات...
4
اسرار
23:37
أسرار الصحف المحلية ١٩-٨-٢٠٢٥
اسرار
23:37
أسرار الصحف المحلية ١٩-٨-٢٠٢٥
5
صحف اليوم
00:05
مصدر “الأنباء الكويتية”: الجانب الأميركيّ أراد إرسال تطمينات إلى “حزب الله” والبيئة الشيعية
صحف اليوم
00:05
مصدر “الأنباء الكويتية”: الجانب الأميركيّ أراد إرسال تطمينات إلى “حزب الله” والبيئة الشيعية
6
خبر عاجل
04:21
الجزيرة نقلًا عن يسرائيل هيوم: وزير الخارجية الإسرائيليّ وجّه رسالة رسمية إلى نظيره الأميركيّ مطالبًا إيّاه بوقف عمل قوات اليونيفيل
خبر عاجل
04:21
الجزيرة نقلًا عن يسرائيل هيوم: وزير الخارجية الإسرائيليّ وجّه رسالة رسمية إلى نظيره الأميركيّ مطالبًا إيّاه بوقف عمل قوات اليونيفيل
7
أخبار لبنان
00:12
مجلس الأمن الدوليّ يناقش تمديد ولاية “اليونيفيل” في لبنان: عزم لانسحاب القوة فتصبح الحكومة الضامن الوحيد
أخبار لبنان
00:12
مجلس الأمن الدوليّ يناقش تمديد ولاية “اليونيفيل” في لبنان: عزم لانسحاب القوة فتصبح الحكومة الضامن الوحيد
8
خبر عاجل
07:07
معلومات للـLBCI: في عملية خاصة أوقفت مخابرات الجيش في صيدا المطلوبين "ن. ع." و "أ. ح." وهما من المجموعات المتشدّدة في مخيم عين الحلوة وكانت صدرت في حقهما مذكرات توقيف على خلفية أعمال أمنيّة
خبر عاجل
07:07
معلومات للـLBCI: في عملية خاصة أوقفت مخابرات الجيش في صيدا المطلوبين "ن. ع." و "أ. ح." وهما من المجموعات المتشدّدة في مخيم عين الحلوة وكانت صدرت في حقهما مذكرات توقيف على خلفية أعمال أمنيّة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More