بعد اختفاء مراهقة حامل... قصة مرعبة تلاحقها الشرطة الأميركية واكتشافات صادمة
منوعات
2025-08-21 | 04:00
بعد اختفاء مراهقة حامل... قصة مرعبة تلاحقها الشرطة الأميركية واكتشافات صادمة
عُثر على بقايا بشرية أثناء البحث عن مراهقة حامل مفقودة، ما دفع السلطات الأميركية إلى توجيه تهمة القتل لحبيبها، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وكان قد أُبلغ عن اختفاء كايلي مونتيرو، البالغة من العمر 18 عامًا، في 7 آب بعد زيارة حبيبها، غريغوري غروم، البالغ من العمر 22 عامًا، في منزله في الليلة السابقة.
وكان غروم قد أبلغ عن اختفاء الفتاة في البداية بعد أن شعرت عائلتها بالقلق من عدم تلقيها أي أخبار منها.
وادعى غروم أن مونتيرو وصلت إلى منزله بحثًا عن مكان للإقامة في 6 آب، ودخل الاثنان في جدال، وعندها غادرت منزله.
ومع استمرار الشرطة في تحقيقاتها، تحدثت مع إحدى شقيقات الضحية، التي قالت إنها كانت تراسل مونتيرو في تلك الليلة حيث أخبرتها أن غروم أصبح عدوانيًا، قائلة: "لقد رماني أرضًا وشدّ شعري وخنقني، بطارية هاتفي فارغة، بحال وفاتي، فسيكون غريغ هو من قتلني".
ومع تزايد التقارير حول الشجار ومشاكل عائلية أخرى، قال الادعاء إن غروم عاد إلى قسم شرطة ريهوبوث يوم الثلاثاء واعترف بدفعه مونتيرو، ما تسبب في سقوطها وارتطام رأسها.
وأفادت التقارير أيضًا أن غروم اعترف بأنه أسقط الهاتف من يد مونتيرو عندما حاولت الاتصال بشخص ما.
وأثناء ذلك الشجار، قال غروم إنه طعن مونتيرو مرتين في رقبتها ومرة في صدرها، ما أدى إلى وفاتها، وفقًا للادعاء.
ووُجهت إلى غروم تهمة القتل يوم الأربعاء، بعد أن وُجهت إليه سابقًا تهمة الاعتداء المشدد والضرب على امرأة حامل، والاعتداء المنزلي والضرب، وترهيب شاهد على صلة بالمشاجرة.
