أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
36
o
الجنوب
31
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
32
o
كسروان
32
o
متن
32
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
أحاديث مع ريكاردو كرم
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
31
o
البقاع
36
o
الجنوب
31
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
32
o
كسروان
32
o
متن
32
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ترامب يجدد دعم سيطرة إسرائيل الكاملة على غزة رغم رفض أهالي الأسرى
آخر الأخبار
2025-08-23 | 06:58
مشاهدات عالية
شارك
شارك
ترامب يجدد دعم سيطرة إسرائيل الكاملة على غزة رغم رفض أهالي الأسرى
0
min
ترامب يجدد دعم سيطرة إسرائيل الكاملة على غزة رغم رفض أهالي الأسرى
في وقت تتفاقم فيه المجاعة في قطاع غزة، جددت الإدارة الأميركية موقفها الداعم للسيطرة العسكرية الكاملة للقوات الإسرائيلية على القطاع.
وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في حديث مع صحافيين، تمسك واشنطن بهذا الخيار، رغم اعتراض أهالي الأسرى الإسرائيليين الذين أعربوا عن خشيتهم على حياة ذويهم المحتجزين داخل القطاع المدمر.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
سيطرة
إسرائيل
الكاملة
أهالي
الأسرى
التالي
زيلينسكي يتمسك برفض التنازل عن الأراضي وترامب يهدد بعقوبات على روسيا
روسيا تعلن السيطرة على قريتين في منطقة دونيتسك الأوكرانية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-06-17
ترامب على منصة تروث سوشال: لدينا الآن سيطرة كاملة وشاملة على سماء إيران
آخر الأخبار
2025-06-17
ترامب على منصة تروث سوشال: لدينا الآن سيطرة كاملة وشاملة على سماء إيران
0
آخر الأخبار
2025-08-05
إعلام إسرائيلي: مجلس الوزراء الأمني يعقد إجتماعًا الخميس مع دراسة إسرائيل السيطرة الكاملة على غزة
آخر الأخبار
2025-08-05
إعلام إسرائيلي: مجلس الوزراء الأمني يعقد إجتماعًا الخميس مع دراسة إسرائيل السيطرة الكاملة على غزة
0
أخبار دولية
2025-08-06
ترامب يرفض تحديد ما إذا كان يؤيد أو يعارض سيطرة إسرائيل على غزة
أخبار دولية
2025-08-06
ترامب يرفض تحديد ما إذا كان يؤيد أو يعارض سيطرة إسرائيل على غزة
0
أخبار دولية
2025-08-07
حماس: تصريحات نتنياهو بشأن السيطرة الكاملة على غزة "إنقلاب" على مسار المفاوضات
أخبار دولية
2025-08-07
حماس: تصريحات نتنياهو بشأن السيطرة الكاملة على غزة "إنقلاب" على مسار المفاوضات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:24
النيران تواصل التهام مساحات واسعة من جرود الهرمل
أخبار لبنان
09:24
النيران تواصل التهام مساحات واسعة من جرود الهرمل
0
أخبار لبنان
09:21
ميشال عون: نرفض أي مماطلة إضافية أو مقايضة سياسية في ملف عودة النازحين
أخبار لبنان
09:21
ميشال عون: نرفض أي مماطلة إضافية أو مقايضة سياسية في ملف عودة النازحين
0
آخر الأخبار
09:17
يديعوت أحرونوت: سلاح الجو يحقق في سبب فشل اعتراض صاروخ يمنيّ بعد انفجار جزء منه في فناء منزل وسط إسرائيل
آخر الأخبار
09:17
يديعوت أحرونوت: سلاح الجو يحقق في سبب فشل اعتراض صاروخ يمنيّ بعد انفجار جزء منه في فناء منزل وسط إسرائيل
0
أخبار دولية
08:27
زيلينسكي: وجوب أن تدفع دول الجنوب العالميّ روسيا نحو السلام
أخبار دولية
08:27
زيلينسكي: وجوب أن تدفع دول الجنوب العالميّ روسيا نحو السلام
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
00:35
ترقب لبناني لموقف دمشق من «الورقة الأميركية» حول الترسيم ومكافحة التهريب… (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:35
ترقب لبناني لموقف دمشق من «الورقة الأميركية» حول الترسيم ومكافحة التهريب… (الشرق الأوسط)
0
اخبار البرامج
04:46
الإعلاميتان ريتا مهنا وكارمن حريز تستعيدان ذكرياتهما مع الـLBCI في عيدها الـ40 (فيديو)
اخبار البرامج
04:46
الإعلاميتان ريتا مهنا وكارمن حريز تستعيدان ذكرياتهما مع الـLBCI في عيدها الـ40 (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-29
"وأخيرًا راجعين على سوريا!" المرحلة الأولى من خطة عودة النازحين المنظمة إنطلقت وفرحة لا توصف على وجوه السوريين
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-29
"وأخيرًا راجعين على سوريا!" المرحلة الأولى من خطة عودة النازحين المنظمة إنطلقت وفرحة لا توصف على وجوه السوريين
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-06-24
مقدمة النشرة المسائية 24-6-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-06-24
مقدمة النشرة المسائية 24-6-2025
بالفيديو
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
07:22
منظمة الأغذية والزراعة تطالب بإنقاذ عاجل لقطاع غزة وسط تفاقم المجاعة
آخر الأخبار
07:22
منظمة الأغذية والزراعة تطالب بإنقاذ عاجل لقطاع غزة وسط تفاقم المجاعة
0
آخر الأخبار
07:04
تيار المستقبل يفتتح مؤتمره السنوي في البقاع الغربي: "الشباب يصنعون المستقبل"
آخر الأخبار
07:04
تيار المستقبل يفتتح مؤتمره السنوي في البقاع الغربي: "الشباب يصنعون المستقبل"
0
آخر الأخبار
07:01
زيلينسكي يتمسك برفض التنازل عن الأراضي وترامب يهدد بعقوبات على روسيا
آخر الأخبار
07:01
زيلينسكي يتمسك برفض التنازل عن الأراضي وترامب يهدد بعقوبات على روسيا
0
آخر الأخبار
06:58
ترامب يجدد دعم سيطرة إسرائيل الكاملة على غزة رغم رفض أهالي الأسرى
آخر الأخبار
06:58
ترامب يجدد دعم سيطرة إسرائيل الكاملة على غزة رغم رفض أهالي الأسرى
0
تقارير نشرة الاخبار
16:16
باسيل: مع السلام المبني على القوة وليس على الإستسلام
تقارير نشرة الاخبار
16:16
باسيل: مع السلام المبني على القوة وليس على الإستسلام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مناشدة للدولة: البقاع بخطر وكارثة بيئية تهدد نهر الغزيّل
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مناشدة للدولة: البقاع بخطر وكارثة بيئية تهدد نهر الغزيّل
0
رياضة
13:41
فالوغا إستقبلت منافسات الجولة الثانية من بطولة لبنان لمركبات الدفع الرباعي ٤x٤
رياضة
13:41
فالوغا إستقبلت منافسات الجولة الثانية من بطولة لبنان لمركبات الدفع الرباعي ٤x٤
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نحو زراعة مستدامة: هذا ما على صغار المزارعين معرفته!
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نحو زراعة مستدامة: هذا ما على صغار المزارعين معرفته!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المستثمر الأشهر في شارك تانك أميركا يوجه رسالة إلى اللبنانيين
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المستثمر الأشهر في شارك تانك أميركا يوجه رسالة إلى اللبنانيين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
14:25
مصادر التقدمي للـLBCI: نجاح مساعي إطلاق ٨ مختطفين من محافظة السويداء وهم من آل نصر
آخر الأخبار
14:25
مصادر التقدمي للـLBCI: نجاح مساعي إطلاق ٨ مختطفين من محافظة السويداء وهم من آل نصر
2
أمن وقضاء
06:05
أمن الدولة يوقف موظفًا رسمياً استغل شبكة الكهرباء لمصلحته الخاصة
أمن وقضاء
06:05
أمن الدولة يوقف موظفًا رسمياً استغل شبكة الكهرباء لمصلحته الخاصة
3
خبر عاجل
13:17
الجيش نفى مزاعم حول تغطية ضابط على المتورطين في قتل عنصر من "اليونيفيل"
خبر عاجل
13:17
الجيش نفى مزاعم حول تغطية ضابط على المتورطين في قتل عنصر من "اليونيفيل"
4
آخر الأخبار
01:26
بيان لمعتقلي الثورة السورية في لبنان ردًا على تصريح مدير الشؤون الأميركية في الخارجية السورية للـ LBCI
آخر الأخبار
01:26
بيان لمعتقلي الثورة السورية في لبنان ردًا على تصريح مدير الشؤون الأميركية في الخارجية السورية للـ LBCI
5
خبر عاجل
12:04
أمين مجلس الأمن القوميّ الإيرانيّ: سنواصل مساعدة "حزب الله" كما في السابق وهو رأس مال للبنان
خبر عاجل
12:04
أمين مجلس الأمن القوميّ الإيرانيّ: سنواصل مساعدة "حزب الله" كما في السابق وهو رأس مال للبنان
6
أمن وقضاء
13:28
بعد صرخات الأهالي خطة امنية في المعاملتين ومحيطها تحاكي هواجسهم
أمن وقضاء
13:28
بعد صرخات الأهالي خطة امنية في المعاملتين ومحيطها تحاكي هواجسهم
7
اسرار
23:30
أسرار الصحف 23-08-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 23-08-2025
8
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المستثمر الأشهر في شارك تانك أميركا يوجه رسالة إلى اللبنانيين
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المستثمر الأشهر في شارك تانك أميركا يوجه رسالة إلى اللبنانيين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More