ترامب يجدد دعم سيطرة إسرائيل الكاملة على غزة رغم رفض أهالي الأسرى

في وقت تتفاقم فيه المجاعة في قطاع غزة، جددت الإدارة الأميركية موقفها الداعم للسيطرة العسكرية الكاملة للقوات الإسرائيلية على القطاع.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في حديث مع صحافيين، تمسك واشنطن بهذا الخيار، رغم اعتراض أهالي الأسرى الإسرائيليين الذين أعربوا عن خشيتهم على حياة ذويهم المحتجزين داخل القطاع المدمر.