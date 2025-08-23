من الغناء والتمثيل إلى الجمال... مشاهير لبنان يعايدون الـLBCI بعيدها الـ40 برسائل محبة (فيديو)

بمناسبة عيدها الأربعين، توجّه عدد كبير من النجوم من مختلف المجالات برسائل محبة وتقدير إلى شاشة LBCI، التي شكّلت خلال أربعة عقود محطة بارزة في مسيرتهم الفنية والإعلامية.

-الفن والغناء: عبّر الفنانون الليدي مادونا، ملحم زين، وعاصي الحلاني عن امتنانهم للقناة التي رافقت بداياتهم وواكبت نجاحاتهم، مؤكدين أنها كانت دائمًا مساحة لإبراز أصواتهم ومسيرتهم.

-ستار أكاديمي: من البرنامج الذي صنع نجومًا عربًا، قدّم كل من جوزيف عطية وناصيف زيتون كلمات شكر مفعمة بالذكريات، مستعيدين لحظاتهم الأولى عبر الشاشة التي أوصلت تجاربهم إلى العالم العربي.

-الدراما والتمثيل: وجّه الممثلون جورج خباز، ماغي بو غصن، ورد الخال، ليلى اسطفان وباميلا الكيك تحية خاصة للقناة التي لعبت دورًا محوريًا في صناعة الدراما اللبنانية ونقلها إلى جمهور واسع محليًا وعربيًا.

-الإعلام وتقديم البرامج: قدّمت الإعلامية هيلدا خليفة والنجم وسام حنا رسالتين وجدانية، معتبرين أن الـLBCI كانت وما زالت "البيت" الذي جمعهم بالجمهور.

-الجمال: من جانبها، هنأت ملكة جمال الكون جورجينا رزق القناة على دورها في دعم المواهب الجديدة، فيما استعادت ملكة جمال لبنان السابقة جوييل بحلق ذكرياتها مع مسابقة ملكة جمال لبنان التي شكّلت انطلاقتها.

-الإنتاج: المنتج صادق الصباح شارك قصّة العلاقة الطويلة بين شركته والـLBCI، مؤكدًا أن الصداقة والتعاون بين الطرفين مستمران منذ أربعة عقود.