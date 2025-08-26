مداهمة للجيش الإسرائيليّ في وسط رام الله

أُصيب 14 فردًا أثناء إطلاق نار ومداهمة القوات الإسرائيلية وسط رام الله في الضفة الغربية المحتلة، حسب ما أعلن الهلال الأحمر الفلسطينيّ.



وأكّد الجيش الإسرائيليّ لوكالة فرانس برس وجود عملية.



وهي عملية نادرة في وسط رام الله حيث مقر السلطة الفلسطينية.



وأظهرت صور لوكالة فرانس برس (ا ف ب تي في) جنودًا إسرائيليين ينتشرون في منطقة دوار المنارة الرئيسيّ في المدينة والمحاذي لسوق الخضراوات الشعبيّ.



كما شوهد بعض الجنود على شرفات مباني مرتفعة في المحيط.



وأظهرت لقطات أخرى شبانا فلسطينيين يلقون الحجارة في اتجاه القوات الإسرائيلية.



وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنّ القوات الإسرائيلية تمنع طواقمها من الوصول إلى إصابات في منطقة محاصرة.