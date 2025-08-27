"اليازا": لتنظيف شبكات صرف مياه الأمطار قبل حلول فصل الشتاء تفاديًا للكوارث

حذرت "اليازا" مع اقتراب موسم الأمطار، من تكرار المأساة السنوية، التي يعيشها اللبنانيون نتيجة انسداد شبكات صرف مياه الأمطار وغياب الصيانة الوقائية".

وأوضحت أنه"في الأعوام الماضية شهد لبنان: غرق عشرات السيارات والمواطنين في أنفاق ومناطق مكتظة بالمياه. وقوع عشرات الإصابات والوفيات نتيجة حوادث سير سببها السيول وخسائر مالية ضخمة بملايين الدولارات في الممتلكات والبنى التحتية".

ورأت أن "تحوّل طرق لبنان إلى بحيرات وأنهار خلال ساعات قليلة لم يعد مقبولًا، وهو نتيجة مباشرة للإهمال والتقصير الفاضح من معظم البلديات والوزارات المعنية".

وطالبت "اليازا" بـ :

1. تنظيف فوري وشامل لشبكات صرف مياه الأمطار في أقرب وقت ممكن، على أن يتم قبل منتصف شهر أيلول لضمان جهوزية الطرق قبل بداية موسم الأمطار.

2. اعتماد خطط صيانة طارئة ومراقبة مستمرة خلال فصل الشتاء لتفادي أي فيضانات أو أضرار لاحقة.

3. تحميل المسؤولية القانونية والجزائية للجهات المقصّرة عن أي ضحايا أو أضرار صحية للمواطنين، بما يشمل الأضرار العصبية والأوبئة الناتجة عن تجمع المياه في المنازل والشوارع.

4. دعوة المواطنين إلى التزام وقف رمي النفايات على الطرق التي تسد مجاري المياه والأنهار، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.

5. مطالبة الوزارات المعنية (الداخلية، الطاقة، الأشغال العامة) بالتحرك الفوري لتنظيف شبكات مياه الأمطار والصرف الصحي ومجاري المياه والأنهار، مع وضع آلية متابعة يومية لضمان التنفيذ الكامل".

وأكدت ان" حماية حياة الناس ليست خيارًا بل واجب وطني وأخلاقي"، معتبرة أن "كل يوم تأخير في هذه القضية قد تعني ضحايا جددًا وعائلات منكوبة".