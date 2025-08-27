الأخبار
بلدية زحلة بالتعاون مع شركة كهرباء زحلة: إعادة تأهيل مدخل المدينة

أخبار لبنان
2025-08-27 | 03:13
بلدية زحلة بالتعاون مع شركة كهرباء زحلة: إعادة تأهيل مدخل المدينة
2min
بلدية زحلة بالتعاون مع شركة كهرباء زحلة: إعادة تأهيل مدخل المدينة

أعلنت بلدية زحلة بالتعاون مع شركة كهرباء زحلة إعادة تأهيل مدخل المدينة، وتحديدًا نوافير بحيرة المستديرة، التي توقفت عن العمل منذ 27 عامًا.

 

وأشرف رئيس البلدية، سليم غزالة، والمدير العام لشركة كهرباء زحلة، أسعد نكد، على إطلاق المشروع الذي يهدف إلى إعادة الحياة إلى هذا المعلم الرئيسيّ. 

 

ويأتي هذا التعاون ليؤكد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية المحلية.

 

ولم يقتصر العمل على إعادة تشغيل النوافير فحسب، بل شمل أيضًا تجميل المنطقة المحيطة بها. فقد زُينت المستديرة بأشجار الأرز التي ترمز إلى الهوية اللبنانية، وأُعيدت زراعة محيطها باللون الأخضر الزاهي. 

 

كما غُرست أشجار الزيتون عند مدخلي المعلقة وحي السيدة، في إشارة رمزية إلى السلام.

ولضمان السلامة العامة وسهولة حركة المرور ليلًا، تم تزويد المستديرة بمصابيح تعمل بالطاقة الشمسية، ما يضمن استمرارية الإنارة وتوفير الطاقة في الوقت نفسه.

 

وأكّد رئيس البلدية أنّ هذا المشروع يحمل "بعدًا رمزيًا وحضاريًا كبيرًا" وأنّ هذا المشروع يهدف إلى إعادة الاعتبار إلى الساحات العامة في المدينة، وأنها خطوة أولى ستتبعها مبادرات أخرى تعكس طموح البلدية في جعل زحلة "أجمل وأكثر ازدهارًا".

 

كما أكّد نكد ضرورة التعاون ودعم البلدية في مشاريعها الانمائية منوهاً بشخص رئيسها الرجل التغييري المتواضع الذي يستقبل كل المواطنين بأريحية وكذلك أعضاء المجلس .

 

ودعا نكد المجتمع الزحلي للوقوف إلى جانب البلدية التي تعمل للإنماء بعيدًا من السياسة

