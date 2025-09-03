الأخبار
LBCI
LBCI

النائب محمد خواجة للـLBCI: إذا اقتصرت الجلسة الحكومية كلها على مناقشة خطة الحصر فسنقاطعها وإذا ما أتت ضمن جدول أعمال فسنحضر الجلسة

آخر الأخبار
2025-09-03 | 03:15
مشاهدات عالية
النائب محمد خواجة للـLBCI: إذا اقتصرت الجلسة الحكومية كلها على مناقشة خطة الحصر فسنقاطعها وإذا ما أتت ضمن جدول أعمال فسنحضر الجلسة
0min
النائب محمد خواجة للـLBCI: إذا اقتصرت الجلسة الحكومية كلها على مناقشة خطة الحصر فسنقاطعها وإذا ما أتت ضمن جدول أعمال فسنحضر الجلسة

 
 
آخر الأخبار

LBCI
أخبار لبنان
08:17

إنارة نفقي الأوزاعي - خلدة ضمن مشروع وزارة الأشغال "لبنان على السكة"

LBCI
أخبار لبنان
08:14

الرئيس عون في ذكرى المولد النبوي: التمسك بالوحدة الوطنية والعيش المشترك أساس بناء لبنان

LBCI
أخبار لبنان
08:11

قرار للمالية بتسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة بموجب قوانين الضرائب عن بعض المخالفات

LBCI
اقتصاد
07:50

البساط من القاهرة: ملتزمون بإطلاق رؤية اقتصادية شاملة بعنوان "لبنان 2035 - نحو استعادة الثقة"

اخترنا لكم
LBCI
آخر الأخبار
07:45

مركز عمليات طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية بمسيرة على بلدة ياطر في جنوب لبنان أدت إلى سقوط شهيد

LBCI
أخبار دولية
07:15

السودان ينفي وجود أدلة على استخدام أسلحة كيميائية في الخرطوم

LBCI
أخبار لبنان
07:09

"الريجي" ستبدأ بتسلّم محاصيل التبغ الموضّبة لدى المزارعين في الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
06:57

المطارنة الموارنة: فرصة دولية لاستعادة السيادة والتواصل مع دمشق

زوارنا يقرأون الآن
LBCI
خبر عاجل
2025-08-21

خطوتان أساسيتان من مصرف لبنان نحو تعزيز الثقة المالية

LBCI
خبر عاجل
2025-08-14

أدرعي: الجيش الاسرائيلي هاجم أهدافًا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

LBCI
أمن وقضاء
2025-08-28

بعد انتشار فيديو يظهر خطف مواطن بقوة السلاح في السان تيريز - الحدث... هذا ما أعلنه الجيش

LBCI
أخبار دولية
06:44

مسؤول إماراتيّ: ضم إسرائيل للضفة الغربية سيشكل خطا أحمر للإمارات

بالفيديو
LBCI
أخبار دولية
13:59

مستودع يوزع لحومًا فاسدة وأطنان في طريقها الى موائد اللبنانيين

LBCI
أخبار دولية
13:33

المرحلة الاولى من احتلال غزة انطلقت رغم الاحتجاجات

LBCI
رياضة
13:25

رئيس اللجنة الاولمبية اللبنانية يرد على التوقيف الآسيوي الذي طاله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

في سجن روميه تعددت الاسباب والنتيجة واحدة اوضاع صحية غير مشرّفة

LBCI
أخبار لبنان
13:21

مبادرة "لا مزيد من الضحايا في الحضانات" بعد وفاة طفلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

200,000 نازح سوريّ غادروا لبنان في الـ2025 !

LBCI
أخبار لبنان
13:20

الحجار: لن نرضى بان يتم العبور في لبنان لاي عمليات تهريب مخدرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

مصرف لبنان يعيد التذكير بالقرض الحسن..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

جلسة مناقشة خطة الجيش قائمة حتى إشعار آخر

الأكثر قراءة
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
10:09

توضيح من قوى الأمن بشأن فيديو السجين المسنّ في سجن رومية..

LBCI
اسرار
23:37

أسرار الصحف المحلية ٣-٩-٢٠٢٥

LBCI
أخبار لبنان
04:11

بهاء الحريري: تسليم السلاح لن يكون ولن يُسمح بأن يكون سبباً لاندلاع حرب أهلية

LBCI
أمن وقضاء
06:16

حوادث السير "بالجملة"... إليكم حصيلة صباح اليوم

LBCI
أخبار دولية
13:59

مستودع يوزع لحومًا فاسدة وأطنان في طريقها الى موائد اللبنانيين

LBCI
أخبار لبنان
02:24

جولة لوفد وزاري وأمني على المعابر الحدودية الشمالية

LBCI
أخبار لبنان
03:02

نجاة عون صليبا: نحذّر من أي محاولة لإطلاق رياض سلامة

LBCI
أخبار دولية
05:04

إسرائيل تطلق قمرا تجسسيا جديدا... كاتس: "هذه رسالة إلى كل أعدائنا... نحن نراقبكم"

