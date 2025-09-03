الأخبار
وزير الدفاع وصل والوفد المرافق إلى معبر العبودية

أخبار لبنان
2025-09-03 | 03:16
وزير الدفاع وصل والوفد المرافق إلى معبر العبودية
وزير الدفاع وصل والوفد المرافق إلى معبر العبودية

وصل وزير الدفاع الوطنيّ ميشال منسى وكل من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، رئيس أركان الجيش اللواء الركن حسان عوده والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى إلى معبر العبودية على الحدود اللبنانية الشمالية، بعد أن تفقّد معبر العريضة.

 

واطّلع في كلٍّ من المعبرين على الإجراءات التنظيمية والإدارية والأمنية المتخذة لتأمين مغادرة اللاجئين السوريين الأراضي اللبنانية نحو الداخل السوريّ.

 

وقد استمع اللواء منسى إلى شرح قدّمه الضباط المسؤولون عن آلية العمل، واطّلع على مسار العملية من لحظة تسجيل الأسماء وحتى لحظة عبور الحدود.

 

وشدّد على "ضرورة تسهيل الإجراءات من دون أي إخلال بالمعايير القانونية والأمنية، مع مراعاة المعايير الإنسانية".

 

وأكّد "أهمية التنسيق المستمر بين الجيش والأجهزة الأمنية والإدارات المعنية لضمان حسن سير العملية وتأمين عودة منظّمة للاجئين".

 

وأشار منسى إلى أنّ هذه الجولة تأتي في إطار متابعة مباشرة لهذا الملف، بهدف تقييم الحاجات ومعالجة أي عقبات محتملة، بما يضمن حسن تنفيذ القرارات المتخذة".

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-31

سانا: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والوفد المرافق له في الكرملين

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-23

الرئيس عون استقبل عضو الكونغرس الأميركي دارين لحود بحضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون والوفد المرافق

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-20

سلام أطلع السيناتور الأميركي والوفد المرافق على قرارات الحكومة المتعلقة بالإصلاحات وحصر السلاح

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-05

وصول المفتي دريان إلى سوريا وهو في طريقه والوفد المرافق إلى جامع الامويين

LBCI
اقتصاد
08:25

جلسة للجنة المال لدرس إقتراح قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان... وهذا ما تمّ الإتفاق عليه

LBCI
أخبار لبنان
08:17

إنارة نفقي الأوزاعي - خلدة ضمن مشروع وزارة الأشغال "لبنان على السكة"

LBCI
أخبار لبنان
08:14

الرئيس عون في ذكرى المولد النبوي: التمسك بالوحدة الوطنية والعيش المشترك أساس بناء لبنان

LBCI
أخبار لبنان
08:11

قرار للمالية بتسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة بموجب قوانين الضرائب عن بعض المخالفات

LBCI
أمن وقضاء
2025-08-29

الجيش: توضيح حول ما تتناوله وسائل الإعلام عن دور الجيش في المرحلة الحالية...

LBCI
منوعات
2025-04-02

في اليوم العالمي للتوحد... علامات خفية تشير إلى الإصابة غير المشخصة

LBCI
اقتصاد
2025-05-05

وزير المالية غادر الى بغداد

LBCI
حال الطقس
02:13

طقس صيفيّ ورطب يؤثر على لبنان...

LBCI
أخبار دولية
13:59

مستودع يوزع لحومًا فاسدة وأطنان في طريقها الى موائد اللبنانيين

LBCI
أخبار دولية
13:33

المرحلة الاولى من احتلال غزة انطلقت رغم الاحتجاجات

LBCI
رياضة
13:25

رئيس اللجنة الاولمبية اللبنانية يرد على التوقيف الآسيوي الذي طاله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

في سجن روميه تعددت الاسباب والنتيجة واحدة اوضاع صحية غير مشرّفة

LBCI
أخبار لبنان
13:21

مبادرة "لا مزيد من الضحايا في الحضانات" بعد وفاة طفلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

200,000 نازح سوريّ غادروا لبنان في الـ2025 !

LBCI
أخبار لبنان
13:20

الحجار: لن نرضى بان يتم العبور في لبنان لاي عمليات تهريب مخدرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

مصرف لبنان يعيد التذكير بالقرض الحسن..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

جلسة مناقشة خطة الجيش قائمة حتى إشعار آخر

LBCI
أمن وقضاء
10:09

توضيح من قوى الأمن بشأن فيديو السجين المسنّ في سجن رومية..

LBCI
اسرار
23:37

أسرار الصحف المحلية ٣-٩-٢٠٢٥

LBCI
أخبار لبنان
04:11

بهاء الحريري: تسليم السلاح لن يكون ولن يُسمح بأن يكون سبباً لاندلاع حرب أهلية

LBCI
أمن وقضاء
06:16

حوادث السير "بالجملة"... إليكم حصيلة صباح اليوم

LBCI
أخبار دولية
13:59

مستودع يوزع لحومًا فاسدة وأطنان في طريقها الى موائد اللبنانيين

LBCI
أمن وقضاء
07:22

نوال مفقودة... قوى الأمن تعمّم صورتها

LBCI
أخبار لبنان
02:24

جولة لوفد وزاري وأمني على المعابر الحدودية الشمالية

LBCI
أخبار دولية
05:04

إسرائيل تطلق قمرا تجسسيا جديدا... كاتس: "هذه رسالة إلى كل أعدائنا... نحن نراقبكم"

