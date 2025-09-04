الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مسرح كوميدي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ماكرون بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا: 26 دولة التزمت المشاركة "برا أو بحرا أو جوا"

آخر الأخبار
2025-09-04 | 11:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ماكرون بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا: 26 دولة التزمت المشاركة "برا أو بحرا أو جوا"
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ماكرون بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا: 26 دولة التزمت المشاركة "برا أو بحرا أو جوا"

أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن 26 دولة، خصوصا أوروبية، التزمت المشاركة في "قوة طمأنة" في إطار وقف محتمل لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، وذلك عبر نشرها قوات في أوكرانيا أو بمشاركتها "برا او بحرا او جوا".
     
وقال الرئيس الفرنسي لصحافيين إثر اجتماع للتحالف الداعم لأوكرانيا: "ليس هدف هذه القوة أن تخوض حربا ضد روسيا"، مؤكدا بعد مباحثات عبر الفيديو مع الرئيس دونالد ترامب أن "الدعم الاميركي" لهذه "الضمانات الأمنية" لكييف سيتبلور "في الأيام المقبلة"، وأن الأميركيين "كانوا في غاية الوضوح" بشأن مشاركتهم و"لا شكل في ذلك".
     
وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "نعتمد على +شبكة الأمان+ الأميركية".
     
بعد أن كشفت 26 دولة "مساهماتها بتفصيل كبير"، رفض ماكرون "كشف ما نقوم به لروسيا".
     
وقال إن ألمانيا وإيطاليا وبولندا "من بين الدول ال26 المساهمة التي حددت دعمها، إما لتدريب الجيش الأوكراني وإما لضمان الأمن برا وجوا وبحرا".
     
وذكّر ماكرون بأنه "في شباط 2024، في هذه القاعة تحديدا كنا بلدين للقول إننا ربما نكون مستعدين يوما ما لنشر قوات على الأرض. كانت هناك ليتوانيا وفرنسا. وأذكر أن الأجواء كانت سلبية للغاية".
     
وذكّر أيضا بأن الضمانات الأمنية "تهدف اولا إلى ضمان عدم وجود أي قيود على حجم أو قدرات الجيش الأوكراني خلال المفاوضات". وأضاف "هذا ما ندافع عنه، وما سندافع عنه حتى النهاية".
     
وأوضح ماكرون أن الاوروبيين سيفرضون عقوبات جديدة "بالتنسيق مع الولايات المتحدة" إذا واصلت موسكو رفض إحلال السلام في أوكرانيا، لافتا الى أنه ستكون هناك "اتصالات جديدة بين الأميركيين والروس".
     
من جهته أكد زيلينسكي عقب اتصال الخميس بين ترامب وقادة أوروبيين في باريس أن الرئيس الأميركي "مستاء جدا" من شراء دول في الاتحاد الأوروبي النفط الروسي، مشيرا تحديدا الى سلوفاكيا والمجر.
     
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

أخبار دولية

الضمانات

الأمنية

لأوكرانيا:

التزمت

المشاركة

"برا

جوا"

LBCI التالي
الجيش الإسرائيلي: صاروخ أطلق من اليمن سقط في منطقة مفتوحة خارج إسرائيل
مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية على جنوب لبنان هذا المساء أدت إلى إصابة عشرة أشخاص بجروح: سبعة لبنانيين بينهم ثلاثة أطفال وثلاثة سوريين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:26

ماكرون: 26 دولة أبدت التزاما بالمشاركة في قوة بأوكرانيا سواء برا أو بحرا أو جوا

LBCI
أخبار دولية
2025-08-20

لافروف: بحث الضمانات الأمنية لأوكرانيا من دون إشراك موسكو يمثّل "طريقا إلى المجهول"

LBCI
أخبار دولية
2025-08-16

ميرتس: أميركا مستعدة للمشاركة في تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
2025-09-03

ماكرون يؤكد استعداد الأوروبيين لتوفير ضمانات أمنية لأوكرانيا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
14:50

مصادر في مستشفيات غزة: 75 شهيدًا بنيران الجيش الإسرائيليّ منذ فجر اليوم بينهم 44 في مدينة غزة

LBCI
آخر الأخبار
14:49

موقع وزارة الخزانة: أميركا تستهدف منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بعقوبات

LBCI
أخبار لبنان
14:31

الشيخ دريان رعى الاحتفال الديني الكبير الذي أقيم بمناسبة ذكرى المولد النبويّ

LBCI
أخبار دولية
14:17

زلزال هز شرق أفغانستان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-04-16

مشروع قانون السرية المصرفية على طاولة اللجان المشتركة…

LBCI
آخر الأخبار
2025-04-18

مصدر لرويترز: روسيا وأوكرانيا تتبادلان سجناء غدا السبت بوساطة إماراتية

LBCI
أخبار لبنان
08:36

أبو الغيط: الحكومة اللبنانية اتخذت قراراً شجاعاً بتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة

LBCI
أمن وقضاء
12:04

العثور على جثة متحللة في كفرياسين- طبرجا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

خطة الجيش لحصر السلاح من دون مواعيد زمنية محددة والثنائي يطالب بضمانات لتحديد الموقف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

صوت هند رجب... يهزّ مهرجان البندقية الدولي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

قضية الكازينو... تهديد لاستقلالية القضاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

انطلاق الجولة الأبرز من فعاليات رالي لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الحياة تعود إلى التياترو ومحطة قطار مار مخايل بدعم من اليونسكو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

النفايات الى شوارع كسروان المتن وبيروت إلا إذا…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

تحصيل مليون دولار سائبة في جمهورية التقصير والإهمال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

من الشعارات الحزبية إلى دعم الجيش… طريق المطار مرآة التحولات اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

استهداف الآليات الهندسية مرتبط بالمنطقة العازلة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
02:55

توضيح لشركة طيران الشرق الأوسط بشأن أزمة المحركات والطائرات المستأجرة

LBCI
أخبار لبنان
06:43

للراغبين بالتقدم لامتحانات للحصول على رخصة سوق للدراجات... إليكم بيان هيئة إدارة السير

LBCI
خبر عاجل
09:28

تدابير سير تزامنا مع رالي لبنان الـ47

LBCI
آخر الأخبار
00:27

مشمس إلى غائم جزئياً.. هكذا سيكون طقس نهاية الأسبوع

LBCI
أمن وقضاء
07:04

توقيف عصابة لسرقة السيارات وتهريبها

LBCI
أمن وقضاء
04:50

غادر منزله ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود

LBCI
خبر عاجل
05:49

تدابير سير في شارعي ربيز والمقدسي - بيروت

LBCI
خبر عاجل
15:39

الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا موقعًا للحزب في قرية أنصارية في جنوب لبنان تم استخدامه لتخزين آليات هندسية ومنصة صاروخية في منطقة الجبين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More