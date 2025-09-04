الأخبار
ماكرون بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا: 26 دولة التزمت المشاركة "برا أو بحرا أو جوا"
آخر الأخبار
2025-09-04 | 11:43
ماكرون بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا: 26 دولة التزمت المشاركة "برا أو بحرا أو جوا"
ماكرون بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا: 26 دولة التزمت المشاركة "برا أو بحرا أو جوا"
أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن 26 دولة، خصوصا أوروبية، التزمت المشاركة في "قوة طمأنة" في إطار وقف محتمل لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، وذلك عبر نشرها قوات في أوكرانيا أو بمشاركتها "برا او بحرا او جوا".
وقال الرئيس الفرنسي لصحافيين إثر اجتماع للتحالف الداعم لأوكرانيا: "ليس هدف هذه القوة أن تخوض حربا ضد روسيا"، مؤكدا بعد مباحثات عبر الفيديو مع الرئيس دونالد ترامب أن "الدعم الاميركي" لهذه "الضمانات الأمنية" لكييف سيتبلور "في الأيام المقبلة"، وأن الأميركيين "كانوا في غاية الوضوح" بشأن مشاركتهم و"لا شكل في ذلك".
وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "نعتمد على +شبكة الأمان+ الأميركية".
بعد أن كشفت 26 دولة "مساهماتها بتفصيل كبير"، رفض ماكرون "كشف ما نقوم به لروسيا".
وقال إن ألمانيا وإيطاليا وبولندا "من بين الدول ال26 المساهمة التي حددت دعمها، إما لتدريب الجيش الأوكراني وإما لضمان الأمن برا وجوا وبحرا".
وذكّر ماكرون بأنه "في شباط 2024، في هذه القاعة تحديدا كنا بلدين للقول إننا ربما نكون مستعدين يوما ما لنشر قوات على الأرض. كانت هناك ليتوانيا وفرنسا. وأذكر أن الأجواء كانت سلبية للغاية".
وذكّر أيضا بأن الضمانات الأمنية "تهدف اولا إلى ضمان عدم وجود أي قيود على حجم أو قدرات الجيش الأوكراني خلال المفاوضات". وأضاف "هذا ما ندافع عنه، وما سندافع عنه حتى النهاية".
وأوضح ماكرون أن الاوروبيين سيفرضون عقوبات جديدة "بالتنسيق مع الولايات المتحدة" إذا واصلت موسكو رفض إحلال السلام في أوكرانيا، لافتا الى أنه ستكون هناك "اتصالات جديدة بين الأميركيين والروس".
من جهته أكد زيلينسكي عقب اتصال الخميس بين ترامب وقادة أوروبيين في باريس أن الرئيس الأميركي "مستاء جدا" من شراء دول في الاتحاد الأوروبي النفط الروسي، مشيرا تحديدا الى سلوفاكيا والمجر.
الجيش الإسرائيلي: صاروخ أطلق من اليمن سقط في منطقة مفتوحة خارج إسرائيل
مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية على جنوب لبنان هذا المساء أدت إلى إصابة عشرة أشخاص بجروح: سبعة لبنانيين بينهم ثلاثة أطفال وثلاثة سوريين
السابق
أخبار دولية
2025-08-20
لافروف: بحث الضمانات الأمنية لأوكرانيا من دون إشراك موسكو يمثّل "طريقا إلى المجهول"
أخبار دولية
2025-08-20
لافروف: بحث الضمانات الأمنية لأوكرانيا من دون إشراك موسكو يمثّل "طريقا إلى المجهول"
0
أخبار دولية
2025-08-16
ميرتس: أميركا مستعدة للمشاركة في تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا
أخبار دولية
2025-08-16
ميرتس: أميركا مستعدة للمشاركة في تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا
0
أخبار دولية
2025-09-03
ماكرون يؤكد استعداد الأوروبيين لتوفير ضمانات أمنية لأوكرانيا
أخبار دولية
2025-09-03
ماكرون يؤكد استعداد الأوروبيين لتوفير ضمانات أمنية لأوكرانيا
0
آخر الأخبار
14:50
مصادر في مستشفيات غزة: 75 شهيدًا بنيران الجيش الإسرائيليّ منذ فجر اليوم بينهم 44 في مدينة غزة
آخر الأخبار
14:50
مصادر في مستشفيات غزة: 75 شهيدًا بنيران الجيش الإسرائيليّ منذ فجر اليوم بينهم 44 في مدينة غزة
0
آخر الأخبار
14:49
موقع وزارة الخزانة: أميركا تستهدف منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بعقوبات
آخر الأخبار
14:49
موقع وزارة الخزانة: أميركا تستهدف منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بعقوبات
0
أخبار لبنان
14:31
الشيخ دريان رعى الاحتفال الديني الكبير الذي أقيم بمناسبة ذكرى المولد النبويّ
أخبار لبنان
14:31
الشيخ دريان رعى الاحتفال الديني الكبير الذي أقيم بمناسبة ذكرى المولد النبويّ
0
أخبار دولية
14:17
زلزال هز شرق أفغانستان
أخبار دولية
14:17
زلزال هز شرق أفغانستان
0
أخبار لبنان
2025-04-16
مشروع قانون السرية المصرفية على طاولة اللجان المشتركة…
أخبار لبنان
2025-04-16
مشروع قانون السرية المصرفية على طاولة اللجان المشتركة…
0
آخر الأخبار
2025-04-18
مصدر لرويترز: روسيا وأوكرانيا تتبادلان سجناء غدا السبت بوساطة إماراتية
آخر الأخبار
2025-04-18
مصدر لرويترز: روسيا وأوكرانيا تتبادلان سجناء غدا السبت بوساطة إماراتية
0
أخبار لبنان
08:36
أبو الغيط: الحكومة اللبنانية اتخذت قراراً شجاعاً بتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة
أخبار لبنان
08:36
أبو الغيط: الحكومة اللبنانية اتخذت قراراً شجاعاً بتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة
0
أمن وقضاء
12:04
العثور على جثة متحللة في كفرياسين- طبرجا
أمن وقضاء
12:04
العثور على جثة متحللة في كفرياسين- طبرجا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
خطة الجيش لحصر السلاح من دون مواعيد زمنية محددة والثنائي يطالب بضمانات لتحديد الموقف
تقارير نشرة الاخبار
14:04
خطة الجيش لحصر السلاح من دون مواعيد زمنية محددة والثنائي يطالب بضمانات لتحديد الموقف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
صوت هند رجب... يهزّ مهرجان البندقية الدولي
تقارير نشرة الاخبار
13:55
صوت هند رجب... يهزّ مهرجان البندقية الدولي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
قضية الكازينو... تهديد لاستقلالية القضاء
تقارير نشرة الاخبار
13:40
قضية الكازينو... تهديد لاستقلالية القضاء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
انطلاق الجولة الأبرز من فعاليات رالي لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:39
انطلاق الجولة الأبرز من فعاليات رالي لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الحياة تعود إلى التياترو ومحطة قطار مار مخايل بدعم من اليونسكو
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الحياة تعود إلى التياترو ومحطة قطار مار مخايل بدعم من اليونسكو
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
النفايات الى شوارع كسروان المتن وبيروت إلا إذا…
تقارير نشرة الاخبار
13:34
النفايات الى شوارع كسروان المتن وبيروت إلا إذا…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
تحصيل مليون دولار سائبة في جمهورية التقصير والإهمال
تقارير نشرة الاخبار
13:32
تحصيل مليون دولار سائبة في جمهورية التقصير والإهمال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
من الشعارات الحزبية إلى دعم الجيش… طريق المطار مرآة التحولات اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:32
من الشعارات الحزبية إلى دعم الجيش… طريق المطار مرآة التحولات اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
استهداف الآليات الهندسية مرتبط بالمنطقة العازلة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
استهداف الآليات الهندسية مرتبط بالمنطقة العازلة
1
أخبار لبنان
02:55
توضيح لشركة طيران الشرق الأوسط بشأن أزمة المحركات والطائرات المستأجرة
أخبار لبنان
02:55
توضيح لشركة طيران الشرق الأوسط بشأن أزمة المحركات والطائرات المستأجرة
2
أخبار لبنان
06:43
للراغبين بالتقدم لامتحانات للحصول على رخصة سوق للدراجات... إليكم بيان هيئة إدارة السير
أخبار لبنان
06:43
للراغبين بالتقدم لامتحانات للحصول على رخصة سوق للدراجات... إليكم بيان هيئة إدارة السير
3
خبر عاجل
09:28
تدابير سير تزامنا مع رالي لبنان الـ47
خبر عاجل
09:28
تدابير سير تزامنا مع رالي لبنان الـ47
4
آخر الأخبار
00:27
مشمس إلى غائم جزئياً.. هكذا سيكون طقس نهاية الأسبوع
آخر الأخبار
00:27
مشمس إلى غائم جزئياً.. هكذا سيكون طقس نهاية الأسبوع
5
أمن وقضاء
07:04
توقيف عصابة لسرقة السيارات وتهريبها
أمن وقضاء
07:04
توقيف عصابة لسرقة السيارات وتهريبها
6
أمن وقضاء
04:50
غادر منزله ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
أمن وقضاء
04:50
غادر منزله ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
7
خبر عاجل
05:49
تدابير سير في شارعي ربيز والمقدسي - بيروت
خبر عاجل
05:49
تدابير سير في شارعي ربيز والمقدسي - بيروت
8
خبر عاجل
15:39
الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا موقعًا للحزب في قرية أنصارية في جنوب لبنان تم استخدامه لتخزين آليات هندسية ومنصة صاروخية في منطقة الجبين
خبر عاجل
15:39
الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا موقعًا للحزب في قرية أنصارية في جنوب لبنان تم استخدامه لتخزين آليات هندسية ومنصة صاروخية في منطقة الجبين
