بن غفير من موقع الهجوم في القدس: أدعو الإسرائيليين إلى حمل السلاح في كل مكان

سموتريتش: يجب أن تختفي السلطة الفلسطينية من الخريطة وأن تصبح القرى التي جاء منها الإرهابيون كرفح وبيت حانون

مريضة في مستشفى مار يوسف بحاجة إلى دم من فئة O-... للتبرع، التواصل على: 70203609