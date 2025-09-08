سموتريتش: يجب أن تختفي السلطة الفلسطينية من الخريطة وأن تصبح القرى التي جاء منها الإرهابيون كرفح وبيت حانون

سموتريتش: لا يمكن لإسرائيل القبول بسلطة فلسطينية تربي وتعلم أبناءها قتل اليهود

سموتريتش: لا يمكن لإسرائيل القبول بسلطة فلسطينية تربي وتعلم أبناءها قتل اليهود

بن غفير من موقع الهجوم في القدس: أدعو الإسرائيليين إلى حمل السلاح في كل مكان